Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что за последние сутки в области было зафиксировано 213 случаев заболевания коронавирусом нового типа COVID-19.

В то же время, выздоровели 46 пациентов.

«Красная зона — это визуализация опасности, которую мы не можем почувствовать другими органами чувств. Можно провести аналогию со светофором, который запрограммирован на смену цветов — после красного обязательно включается желтый и зеленый. Поэтому как только показатели перестанут быть критическими, то и светофор покажет, что двигаться безопасно», — заявил Осачук.

Он отметил, что некоторые больницы загружены на 80%.

По состоянию на 22 августа в Украине коронавирусом заболело 102 971 человек, из них 51 735 выздоровели, летальных исходов — 2244. За минувшие сутки зафиксирован новый антирекорд, заболело 2328 человек.