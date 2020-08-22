В Черновицкой области второй день подряд фиксируют рекордно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом, в пятницу, 21 августа, на своей странице в Facebook сообщает глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По его словам, только за последние сутки в области выявлено 208 новых больных. Всего черновицкий лабораторный центр за сутки исследовал 752 образцов.

Осачук считает, что активное распространение инфекции в регионе происходит из-за того, что жители области пренебрегают собственной безопасностью.

«Случаи инфицирования случались на рынках, на курортах, в общественном транспорте и, конечно же, во время массовых гуляний. Как результат, имеем более 200 вновь выявленных инфицированных второй день подряд», - написал глава ОГА.

Также он подчеркнул, что некоторые госпитальные базы загружены уже на 70%, 80% и даже 100%.

Общее количество заболевших в области возросло до 8713 человек.

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