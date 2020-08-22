За прошедшие сутки, 21 августа, обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей о перемирии на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. Режим тишины сохранялся на всех участках ответственности украинских подразделений.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 22 августа, на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.
«Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил», - говорится в сообщении.
Напомним, боевики совершили 2 обстрела на Донбассе.
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