За прошедшие сутки, 21 августа, обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей о перемирии на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. Режим тишины сохранялся на всех участках ответственности украинских подразделений.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 22 августа, на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

«Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил», - говорится в сообщении.

Напомним, боевики совершили 2 обстрела на Донбассе.