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20 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За прошедшие сутки задокументировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, говорится в сводке ООС.

В частности, неприцельное выстрелы из пулемета большого калибра раздавались вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета противник выстрелил у Новоалександровки. Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 21 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции должным выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.

В частности, саперы ГосЧС разминировали около девяти гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 51 найденный взрывоопасный предмет. Кроме этого, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они проводили работы на 29 таких объектах и ​​отремонтировали четырнадцать из них.
ForUm

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