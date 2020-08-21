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Международный валютный фонд намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Однако когда ожидать следующий визит новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований фонда — до сих пор неизвестно. Именно от решения миссии МВФ будет зависеть, получит ли Украина второй транш кредита и продолжится ли сотрудничество с фондом в целом, сообщает hromadske.

«Дискуссии по поводу выполнения параметров и показателей (кредитной) программы продолжаются, дату начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определили», — сказал нам постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

В МВФ говорят, что дискутируют с правительством о сроках проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от фонда, а также об экономической и финансовой политике государства. Среди них — завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и тому подобное.

«Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых основан Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии», — добавил Люнгман.
ForUm

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