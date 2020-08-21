Максим Грищук узнал о своем назначении на должность и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры неофициально, в телефонном разговоре с коллегами. Об этом сообщил первый заместитель руководителя САП Грищук, передает УНИАН.
«Я не знаю, потому что в отпуске. Мне эта новость пришла неожиданно. Я позвонил к Назару (Назару Холодницкому – Ред.), на работу. Но то, что я - исполняющий обязанности - я еще не видел приказа. Сейчас в кадрах (отделе кадров – Ред.) буду выяснять», - сказал он.
Также Грищук добавил, что сегодня, скорее всего, его отпуск и закончится.
Как ранее сообщал ForUm, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова издала приказ об увольнении Назара Холодницкого с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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