Максим Грищук узнал о своем назначении на должность и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры неофициально, в телефонном разговоре с коллегами. Об этом сообщил первый заместитель руководителя САП Грищук, передает УНИАН.

«Я не знаю, потому что в отпуске. Мне эта новость пришла неожиданно. Я позвонил к Назару (Назару Холодницкому – Ред.), на работу. Но то, что я - исполняющий обязанности - я еще не видел приказа. Сейчас в кадрах (отделе кадров – Ред.) буду выяснять», - сказал он.

Также Грищук добавил, что сегодня, скорее всего, его отпуск и закончится.



Как ранее сообщал ForUm, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова издала приказ об увольнении Назара Холодницкого с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.