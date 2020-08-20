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В первом полугодии этого года болезни сердечно-сосудистой системы и рак стали наиболее частыми причинами смерти среди украинцев.

Об этом свидетельствуют данные Госстата за январь-июнь о количестве умерших с указанием причин, сообщает УНИАН.

В частности, наиболее частая причина смерти – болезни системы кровообращения, от которых умерли 196 567 человек, в том числе от ишемической болезни сердца – 135 867 человек.

Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 38 222 граждан. За январь-июнь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 3 701 человека, среди них туберкулез – 1 613, от СПИДа умерли 1 583 украинца. Помимо этого, 13 679 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них: ДТП стали причиной смерти 1 646 граждан, утопление – 612, гибель в результате пожара – 596, случайное отравление (кроме алкоголя) – 832, отравление алкоголем – 1 157, самоубийство – 3 078, умышленное убийство – 688 человек.

Согласно официальной информации, от COVID-19 умерли 1 112 украинцев, а грипп и пневмония официально стали причиной смерти 3 078 человек.

Напомним, по состоянию на 20 августа в Украине зафиксировано 2134 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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