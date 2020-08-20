С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) в Украине статус безработного получили 431,8 тыс. человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.
Сейчас восстанавливается работа предприятий и организаций по всей стране. Как следствие, - постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных и растет количество поданных в службу занятости вакансий. Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне - 75 тыс., в июле – 68 тыс.
За пять месяцев карантина работу удалось найти для 245 000 граждан, из них - 168 тыс. безработных.
В июле работодатели подали центрам занятости 61 тыс. вакансий, что на 5% больше чем в июне, и на 40% (или на 18 тыс.) больше, чем в апреле текущего года. По состоянию на середину августа на одно рабочее место претендовало 9 безработных.
На 20 августа статус безработного имеют почти 488 тыс. украинцев (против 276 тыс. на эту же дату прошлого года), пособие по безработице получают 411 тыс. граждан.
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