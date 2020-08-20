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Полиция Киевской области разыскивает пропавших детей и их маму.

Как сообщила пресс-служба облглавка, вчера в полицию обратился житель села Светильня Броварского района и сообщил, что исчезла его 24-летняя жена и двое детей 2 и 5 лет.

На поиски детей и женщины ориентированы все наряды полиции Киевской области и столицы, общественность. Поисковые мероприятия продолжаются.

Приметы Созанской Алины: на вид 25 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы прямые, средней длины, окрашенные в коричневый цвет, глаза серо-зеленые.

Одета в платье красного цвета и мокасины текстильные белого цвета с рисунком в виде цветов.

Созанской Анастасии на вид 6 лет, рост 116 см, среднего телосложения, волосы прямые, русые, средней длины, глаза карие. Одета в футболку розового цвета и трикотажные бриджи синего цвета.

Созанскому Михаилу на вид 2 года, рост 90 см, среднего телосложения, волосы прямые, короткие, русые, глаза карие. Мальчик в футболке синего цвета и трикотажных шортах синего цвета.

Отмечается, что они могут быть в другой одежде.

В полиции призвали граждан при наличии любой информации о возможном месте нахождения детей и их мамы сообщать по телефону спецлинии полиции «102».
ForUm

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