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Руководители областей должны лично проинспектировать все школы к новому учебному году. Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев в ходе селекторного совещания с председателями областных государственных администраций, сообщает пресс-служба Министерства.

Министр также заслушал доклады глав ОГА по степени готовности объектов образовательной инфраструктуры, в частности школ, открытие которых запланировано к 1 сентября.

«Новый учебный год стартует меньше чем через две недели. Большинство наших сограждан беспокоит вопрос - как он начнется, как будет происходить его организация с учетом ограничений «красных», «оранжевых» и «желтых» зон. Министерство образования и науки курирует этот процесс и мы ожидаем слаженного начала учебного года и максимальный уровень коммуникации для родителей и педагогических коллективов. К сожалению, страна входит в турбулентный режим этой осенью. Однако наша цель остается неизменной: до сентября запланированные школы должны быть готовы, а школьники должны сесть за парты в обновленных, максимально комфортных для обучения классах. Поэтому прошу руководителей областей лично проинспектировать все школы к новому учебному году», - отметил Алексей Чернышев.

Министр отметил, что благодаря «Большому строительству» в Украине появится 7000 новых мест в школах, а 27 000 школьников смогут учиться в улучшенных условиях.

Всего к концу года планируется открыть около 100 школ, которые восстанавливают, ремонтируют или реконструируют в рамках программы «Большая стройка».

Напомним, обучение в школах, которые находятся в регионах «красной» зоны по уровню эпидемической опасности из-за значительного распространения COVID-19, будет проходить в онлайн-режиме.
ForUm

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