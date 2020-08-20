Новый сезон в украинском футболе начнется без зрителей на трибунах. Минздрав запретил болельщикам посещать матчи первых туров УПЛ и поединок за Суперкубок Украины, сообщает «Футбол NEWS».

Данное решение принято в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса в стране.

В конце прошлого сезона МОЗ разрешил заполнять трибуны на 25%, однако сейчас пересмотрел свое решение. После возобновления чемпионата с болельщиками были сыграны три матча - поединки плей-офф за участие в Лиги Европы.

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартует 21 августа. Матч за Суперкубок между «Шахтером» и «Динамо» будет сыгран 25 августа на «Олимпийском».