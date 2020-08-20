Украинцам, не верящим в коронавирус, нужно пообщаться с врачами инфекционных больниц, которые каждый день работают с больными COVID-19.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«В мире при беспрецедентных карантинных ограничениях около 25 млн заболевших, 1 млн летальных случаев. И это при том, что есть карантинные ограничения. Если мы все это уберем, динамика роста и количество летальных случаев будет в разы больше», - сказал Ляшко.

По его словам, человек не верит до того времени, пока он сам или кто-то из близких не попадет в больницу.

«Я всем, кто не верит, рекомендую поехать и пообщаться с медиками, которые одними из первых в инфекционных больницах Черновицкой области, Львовской начали работать с больными коронавирусной болезнью», - подчеркнул заместитель главы Минздрава.