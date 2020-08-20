также в разделеОбщество
ФСБ заявила о попытке СБУ выкрасть в РФ главаря боевиков Донбасса
Полиция проводит обыски в Укрзализныце 5
В ОП назвали фантастикой информацию о якобы срыве операции с «вагнеровцами» 12
В Минфине назвали опричнину смены главы Гостаможслужбы 11
В Украине установлен очередной антирекорд по числу новых случаев COVID-19 66
За минувшие сутки оккупанты трижды нарушили перемирие 11
СБУ разоблачила крупный центр минимизации налоговых платежей 16
Дело Гандзюк: Суд арестовал Мангера и Левина до 18 октября 9
ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил 33
19 августа. Картина дня 28
В ВР предлагают выбрать лучший эскиз большого Государственного герба Украины 30
В семи регионах увеличат число больниц для лечения COVID-19 15
Кабмин сменил руководителя Гостаможслужбы 22
В ФСБ заявили о задержании в Крыму якобы участника украинского добробата 24
Умер Борис Патон 52
СНБО заявили о подготовке РФ масштабной кибератаки на Украину 23
Госэкоинспекция: За незаконные рубки будут отвечать лесхозы 14
Украина в 4 раза снизила стоимость электронных виз 13

За минувшие сутки Украина оказалась на 15-м месте в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом, по общему количеству выявленных больных она на 31-м месте, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на данные сайта Worldometer.

На 19 августа в мире зафиксировано 22,5 миллиона случаев заражения, из них 262 тысячи только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 790 788 пациентов, из них 6500 за минувшие сутки.

Успешно перенесли болезнь и вылечились 15 миллионов человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 — США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 31-м месте этого антирейтинга.

В странах Европы, где диагностированы более 3 миллионов случаев COVID-19. Лидерами антирейтинга является Россия, Испания и Великобритания, Украина, где выявлено 96 403 больных коронавирус, занимает 7 место.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Напомним, по состоянию на утро 19 августа в Украине было подтверждено 96 403 случая COVID-19, за последние сутки – 1967.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Теги