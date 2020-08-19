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По решению комиссии ТЭБ и ЧС в семи регионах Украины будут введены дополнительные больницу для оказания помощи больным с коронавирусной болезнью. Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга в Кабинете Министров.

«Сейчас регионы отчитываются не только о количестве больничных коек, но и о количестве больных с подозрением на коронавирусную болезнь. Мы видим значительное увеличение загруженности коек в семи регионах страны. К ним отнесены город Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ривненская области», - сообщил Ляшко.

По его словам, именно в этих областях будет увеличено количество больниц, оказывающих помощь больным с COVID-19, и будут развернуты дополнительные кровати.

«Национальная служба здоровья Украины будет заключать контракты с этими больницами, чтобы все, кто нуждается в медицинской помощи, вовремя ее получали, а больницы имели средства на оплату труда медицинских работников и осуществления необходимых закупок», - отметил Ляшко.

Также заместитель министра сообщил, что по решению комиссии ТЭБ и ЧС по просьбе Минздрава все органы местного самоуправления должны обеспечить минимум 80% коек подводом кислорода, поскольку кислородная терапия является одним из эффективных средств лечения COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 19 августа в Украине подтверждено 96 403 случая COVID-19, за последние сутки – 1967.
ForUm

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