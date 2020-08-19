В Украине за минувшие сутки госпитализировано рекордное количество больных коронавирусом – 463 человека. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Все возможности медицины работают сейчас на оказание помощи больным COVID-19, но очень важно, чтобы мы предотвращали это заболевание. Этого возможно достичь только одним способом – соблюдать правила, которые мы установили», - заявил министр.

В Украине COVID-19 за прошедшие сутки, 18 августа, подтвердили еще у 1967 человек. Выздоровели за сутки 812 пациентов, 28 человек умерли.