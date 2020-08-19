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В РФ арестовали блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне, якобы связанного с перевозкой в Украину засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

«Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ, - рассказал собеседник агентства. - Эти сведения относятся к гостайне».

Ранее сообщалось, что в деле Пыжа речь идет о документах, которые он на флеш-накопителях перевез в Украину, где в личных целях, по его словам, хотел использовать в рамках своего блога. По словам источника, эти документы связаны с российским транспортом, а информация о нем содержит гриф «секретно». Источник уточнял агентству, что данные сведения не касаются оборонной или энергетической промышленности.

По словам другого источника, следить за блогером правоохранители «стали уже давно». «Экспертиза о наличии гостайны в документах, изъятых у блогера, проводится в настоящее время в Тверской области в экспертном центре, где проводятся также экспертизы по делам о терроризме и экстремизме», - уточнил собеседник агентства.

Ранее адвокат Пыжа Алексей Хальзов заявил агентству, что дело его доверителя не связано с YouTube-каналом, на котором он рассказывает о заброшенных объектах. Он воздержался от комментариев о фабуле дела. По словам защитника, следователи по делу блогера провели обыски как по месту задержания Пыжа, так и по его месту проживания, в том числе его друзей и знакомых в Санкт-Петербурге.

Блогер Андрей Пыж, у которого гражданство РФ и Украины, известен своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах. Постановление о его заключении под стражу, которое уже обжаловано, было вынесено 6 августа. Блогеру вменяется статья 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»). Наказание по ней составляет от трех до восьми лет.
ForUm

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