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Служба безопасности Украины не нашла в выступлении народного депутата от фракции партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Олега Волошина об «отсутствии у Украины суверенитета» достаточно оснований для возбуждения уголовного дела.

Об этом сообщила сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«На днях наша фракция получила ответ от СБУ на запрос относительно высказываний депутата Волошина об отсутствии суверенитета в Украине. СБУ не заметила в этом выступлении достаточно оснований для возбуждения уголовного дела по факту разжигания розни, подрыва суверенитета, неуважения к территориальной целостности страны. И посоветовала обращаться к ГБР. ГБР, в свою очередь, занята «картинами Порошенко», - написала она в Facebook.

Ранее члены парламентских фракций «Голос», «Европейская солидарность», «Слуга народа» и депутатских групп «Партия «За будущее» и «Доверие» требовали от председателя Верховной Рады реакции на слова депутата Волошина, который 17 июля заявил, что «Украина не имеет суверенитета».

21 июля перед началом внеочередного заседания парламента Волошина облили зеленкой во дворе Рады.
ForUm

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