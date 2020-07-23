Ветерану АТО Александру Погребиському, который облил «зеленкой» народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Олега Волошина, избрана мера пресечения в виде личного обязательства под поручительство народных депутатов от «Европейской солидарности».

Об этом сообщила народный депутат от «ЕС» Ирина Геращенко.

«Сашка отпустили. Под личные обязательства и поручительство народных депутатов от «ЕС». До 21 сентября ему ограничивают выезд из Киева», - написала она в Facebook.

Также Геращенко утверждает, что Погребиський никого не обливал «зеленкой», как это считает сторона обвинения, а наоборот, пытался предотвратить агрессивным действиям депутата Волошина, за что получил от него удар в лицо. Геращенко считает, что судить надо не ветерана, а народного депутата. «Депутат, который с трибуны ВР заявил об отсутствии суверенитета» и бьет в лицо человека, которого держат полицейские, не несет ответственности... Погребиського задержали только потому, что он во время «зеленки» был у ВР, пытался остановить хулиганские действия депутата, не убегал, и относится к нашей политической команде», - заявила нардеп.