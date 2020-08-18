Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе будет отвечать за коммуникацию с гражданским обществом оккупированного Донбасса, его привлекли из-за опыта и позиции. Об этом рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, сообщает РБК-Украина.

По его словам, кандидатуру Фокина предложил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Но сам Ермак не может предлагать без согласования с президентом. Потому что людей, которые работают в украинской делегации ТКГ, утверждает президент указом. Ермак детально изучил этот вопрос, предложил разные варианты, в итоге Витольд Павлович утвержден как первый заместитель главы делегации», - отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что основное задание Фокина, хоть и не единственное, - стать коммуникатором в переговорах институтов гражданского общества, которые находятся на неподконтрольной и подконтрольной территории.

«Витольд Павлович работал с 16 лет на Донбассе на шахтах, он лично знает там много людей. Он прошел очень длинный, очень непростой путь от коногона (были тогда кони на шахте) до премьер-министра Украины. Человек, который имеет позицию и опыт, который хочет, чтобы Украина была государством, которое строит демократическую цивилизованную жизнь. Потому именно ему и предложили начать этот диалог», - добавил Кравчук.

Напомним, 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.