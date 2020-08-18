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Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом» заблокировало внеплановую антикоррупционную проверку, которую должно было провести  Национальное агентство по предотвращению коррупции, сообщает пресс-служба НАПК.

«НАПК получило ряд сообщений о возможных нарушениях на «Энергоатоме» от общественных организаций, народных депутатов, физических лиц и СМИ. Именно поэтому была начата антикоррупционная проверка предприятия. Однако наших специалистов просто не пустили на территорию компании», - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Специалисты НАПК составили акт о недопуске к проверке, который подписал и.о. президента предприятия Петр Котин. «Итак, он подтвердил, что предприятие сознательно препятствует проверке. В связи с этим НАПК внесет Котину соответствующее предписание. В случае повторного недопуска будет составлен административный протокол о невыполнении законных требований НАКП», – говорится в сообщении.

«Это первый случай, когда НАПК не допускают к проведению проверки. Несмотря на это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35 тыс. работников этого предприятия и безопасность всей области атомной энергетики», - добавил Новиков.

 
ForUm

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