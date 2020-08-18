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В Минэкономики согласовали предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году – 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По нашему общему мнению, экспорт в 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи на этот маркетинговый год – это тот ориентир, который сбережет нам и внутреннюю продовольственную безопасность, и экспортные возможности. Кроме того, учитывая коронакризис, в прогнозном балансе мы увеличили объем переходящих остатков на полмиллиона тонн – до 1,7 млн  тонн», - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Кроме того, в зависимости от погодных условий и конечных данных по объемам производства пшеницы от Госкомстата, прогнозные балансы рынка зерна могут быть пересмотрены в 4-м квартале.

Сейчас урожай зерна ожидается на уровне 72,1 млн тонн.

Справка: Зерновой меморандум заключается ежегодно с 2011 года. Документ предусматривает взаимодействие участников рынка зерна, обмен информацией, осуществление мониторинга зернового рынка.
ForUm

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