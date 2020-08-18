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По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 773 152 человек, выздоровели 13 830 466 человек.

В общем подтверждено 21 826 342 случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные института Хопкинса, сообщает УНИАН.

Лидером по количеству больных остаются США - 5 437 851 случай, в Бразилии зафиксировано 3 359 570 больных, Индии - 2 647 663 случаев, в России - 925 558, Южно-Африканской республике - 589 886.
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