По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 773 152 человек, выздоровели 13 830 466 человек.

В общем подтверждено 21 826 342 случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные института Хопкинса, сообщает УНИАН.

Лидером по количеству больных остаются США - 5 437 851 случай, в Бразилии зафиксировано 3 359 570 больных, Индии - 2 647 663 случаев, в России - 925 558, Южно-Африканской республике - 589 886.