также в разделеСтолица
Застройщик пообещал убрать лишние этажи на скандальном здании на улице Гончара 12
Киев из-за жары закрывают для грузовиков 16
В Киеве – еще 104 случая COVID-19 35
На здании КГГА подняли бело-красный флаг Беларуси 45
В Киеве новый антирекорд по количеству больных коронавирусом 35
Прокуратура хочет отсудить у арендатора землю на Трухановом 17
С 17 августа в Киеве ужесточат карантин 165
Коронавирус обнаружили еще у 158 жителей Киева 13
В «Эко-Буд-Трейд» заявили об отсутствии долгов перед строящим Подольский мост субподрядчиком 48
В Киеве открыли самый высокий в Украине световой фонтан 29
В Киеве сгорел локомотив 15
Опрос: Киевляне сказали, кого хотят видеть мэром 215
Экс-нардеп Ильенко идет в мэры Киева 28
В Киеве задержали группу лиц на продаже спецсредства для прослушивания мобильных 28
В Киеве – уже более 10 тысяч случаев коронавируса 15
Береза идет в мэры Киева 26
В Киеве – тоже антирекорд по случаям COVID-19 23
В Киеве задержали организатора схемы хищения имущества Госрезерва 48

В Окружной административный суд Киева поступил иск о признании противоправным и отмене приказа Фонда государственного имущества Украины от 29 июля 2020 №1268, которым был утвержден протокол о результатах электронного аукциона по продаже объекта малой приватизации - государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ЗАО «Отель «Днепр».

Как сообщила пресс-служба суда, вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истица просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить Фонду госимущества совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта.

По ее мнению, указанный приказ был принят Фондом госимущества с нарушением норм действующего законодательства, является противоправным и подлежит отмене.

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.

Напомним, 4-звездочный отель «Днепр» расположен в центре Киева на Европейской площади.

Общая площадь - 12 829 кв м. В здании 12 наземных и один технический этаж, бельэтаже и подвал. Также отелем гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО «Днепр» на праве постоянного пользования.

В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Победитель аукциона - ООО «Смартленд». Согласно реестру YouControl, такая компания зарегистрирована в Броварах Киевской области (зарегистрирована в 2013 году), руководитель - Терещук Максим Николаевич.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги