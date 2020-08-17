В Окружной административный суд Киева поступил иск о признании противоправным и отмене приказа Фонда государственного имущества Украины от 29 июля 2020 №1268, которым был утвержден протокол о результатах электронного аукциона по продаже объекта малой приватизации - государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ЗАО «Отель «Днепр».

Как сообщила пресс-служба суда, вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истица просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить Фонду госимущества совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта.

По ее мнению, указанный приказ был принят Фондом госимущества с нарушением норм действующего законодательства, является противоправным и подлежит отмене.

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.

Напомним, 4-звездочный отель «Днепр» расположен в центре Киева на Европейской площади.

Общая площадь - 12 829 кв м. В здании 12 наземных и один технический этаж, бельэтаже и подвал. Также отелем гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО «Днепр» на праве постоянного пользования.

В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Победитель аукциона - ООО «Смартленд». Согласно реестру YouControl, такая компания зарегистрирована в Броварах Киевской области (зарегистрирована в 2013 году), руководитель - Терещук Максим Николаевич.