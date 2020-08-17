Свежий макропрогноз Национального банка построен на предположении, что Украина получит в этом году второй транш МВФ по программе stand-by. НБУ вместе с правительством сфокусировались на выполнении положений меморандума. Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

«В настоящее время мы успешно движемся по выполнению положений меморандума, в частности структурных маяков. Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с нашими другими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течение текущего года», - сказал глава центробанка.

Что же касается сроков пересмотра программы, Шевченко отметил, что на данный момент еще отпускной сезон и точные даты будут понятны ближе к концу августа.

Но, по его словам, он уже начал встречи с наблюдательными советами государственных банков по поводу выполнения программы по снижению проблемных кредитов в госбанках, как это и предусмотрено меморандумом с МВФ.

«Этот структурный маяк выполнен и мы двигаемся дальше», - пояснил глава НБУ.

Напомним, МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-by для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Уже 12 июня Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов США.