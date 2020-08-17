С 22 августа «Укрзализныця» возобновляет курсирование поезда №601/602 Львов - Солотвино (Закарпатская область). Приобрести билеты можно через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Из Львова в Солотвино поезд отправится с 22 августа и будет курсировать по четным числам. В обратном направлении движение будет возобновлено с 23 августа – по нечетным числам.

Поезд будет делать остановки, в частности на станциях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегово, Хуст, Тячев и другие.

В УЗ напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса.