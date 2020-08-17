Издание «Украинская правда» и ее проект «Европейская правда» решили называть Александра Лукашенко лицом, «исполняющим обязанности президента Беларуси», а после инаугурации - «самопровозглашенным» президентом. Об этом сообщил редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко.

«Европейская правда» и «Украинская правда» совместно договорились привести в соответствие с реалиями то, как мы обозначаем в новостях белорусского правителя. С сегодняшнего дня в наших изданиях он будет упоминаться как лицо, «исполняющее обязанности президента Беларуси». После инаугурации - статус Александра Лукашенко, конечно же, изменится на «самопровозглашенный», - написал Сидоренко в Facebook.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 14 августа, Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.