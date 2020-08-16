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Медицинская система Украины готова одновременно принять 34 тысячи инфицированных коронавирусом. Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов во время брифинга в воскресенье.

«Если говорить о готовности системы, то за время пандемии мы сделали огромный шаг вперед. В целом в Украине есть около 34 тысяч коек, которые выделены для больных ковид-19», - сказал Степанов.

По словам министра, украинские больницы в последнее время существенно увеличили количество аппаратов искусственной вентиляции легких. В Украине их имеется 3007. 

Кроме того, есть 3500 коек с подведенным кислородом.  

«Но это количество нужно увеличивать. Мы планировали, что резкое увеличение заболеваемости ковид-19 будет осенью, когда начинается сезон гриппа, но ковид внес свои коррективы, и мы увидели резкое возрастание уже в августе», - отметил руководитель МОЗ.  

Поэтому комиссия ТЭБ и ЧС даст указание председателям областных администраций как можно быстрее увеличить количество коек с подведенным кислородом, рассказал министр. По его словам, госпитализируют в основном пациентов, которые нуждаются в кислородной терапии. 

За последние сутки в больницы поступило 246 больных коронавирусом.

Напомним, украинцев призвали готовиться ко второй волне коронавируса.
ForUm

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