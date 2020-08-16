Народная депутатка партии Слуга народа и глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько инициировала Белорусскую декларацию. Документ дает оценку событиям в соседней стране и предлагаем путь выхода из сложившейся ситуации.

Об этом она сообщила в Facebook.

«Декларацию поддержало большинство членов делегации Украины в ПАСЕ. Это народные депутаты Украины Марина Бардина, Лариса Билозир, Леся Василенко Сергей Власенко, Алексей Гончаренко, Леся Забуранная, Сергей Кальченко, Юрий Камельчук, Александр Ковальчук, Евгения Кравчук, Мария Мезенцева, Дмитрий Наталуха, Юлия Овчинникова, Сергей Соболев и я», - написала народная депутатка.

Она подчеркнула, что подписантами стали и иностранные друзья Украины, выступающие за свободу и демократию в Беларуси. Среди них: председатели делегаций Эстонии, Латвии, Литвы и Великобритании.

Ясько обнародовала текст документа, в котором делегаты заявляют, что кампания по выборам президента Беларуси, голосование и подсчет голосов не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа.

Они осудили насилие в отношении участников мирных собраний в разных городах Беларуси и призвали власти страны немедленно освободить всех незаконно задержанных участников митингов.

Делегаты готовы помочь в диалоге между участниками выборов и предоставить площадку для этих переговоров.

Также подписанты предостерегают Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия.