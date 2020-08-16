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Глава Министерства внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо повторно заразился коронавирусом. Первый раз чиновник был инфицирован в марте текущего года, сообщает ТАСС.

Рнаее 58-летний Аньо проходил курс лечения и тесты показали отрицательный результат.

«Я начал испытывать симптомы гриппа, включая боль в горле и ломоту в теле... 15 августа я получил результат своего теста, в котором сообщалось, что у меня снова обнаружен коронавирус», - сообщил министр, добавив, что гражданам надо осознать серьезность и опасность пандемии, носить маски и мыть руки.

На данный момент за ним наблюдают врачи.

По последним данным, коронавирусом на Филиппинах заразились более 153 тысяч человек, погибли свыше 2,4 тысяч пациентов.

Напомним, украинцев призвали готовиться ко второй волне коронавируса.
ForUm

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