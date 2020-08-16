За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1637 человек, зафиксировано 24 летальных случая, 392 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро воскресенья, 16 августа.
Суточный показатель заболеваемости снизился после трех дней антирекордов, но остается на высоком уровне. Днем ранее заболели 1847 человек, 14 августа — 1732, 13 августа — 1592.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 91 356 человек, из них 47 822 выздоровели, летальных исходов — 2068.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 3213 случаев;
Волынская область — 4644 случая;
Днепропетровская область — 1725 случаев;
Донецкая область — 1088 случаев;
Житомирская область — 2430 случаев;
Закарпатская область — 6246 случаев;
Запорожская область — 1085 случаев;
Ивано-Франковская область — 6626 случаев;
Кировоградская область — 742 случая;
Киев — 10538 случаев;
Киевская область — 4530 случаев;
Львовская область — 11 951 случай;
Луганская область — 178 случаев;
Николаевская область — 808 случаев;
Одесская область — 4964 случая;
Полтавская область — 548 случаев;
Ровенская область — 7538 случаев;
Сумская область — 854 случая;
Тернопольская область — 3732 случая;
Харьковская область — 6065 случаев;
Херсонская область — 299 случаев;
Хмельницкая область — 1581 случай;
Черновицкая область — 7617 случаев;
Черкасская область — 1148 случаев;
Черниговская область — 1206 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, украинцев призвали готовиться ко второй волне коронавируса.
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