Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось более чем на 294 тысячи, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Об этом, в субботу, 15 августа, сообщает ТАСС.

Таким образом, число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 21,02 млн человек, а число летальных исходов выросло почти на 10 тысяч и превысило 755 тысяч человек.

Лидерами по распространению инфекции остаются Северная и Южная Америки. На двух континентах зафиксировано - 11 271 215 случаев заражения. Число умерших там увеличилось на 7 749 и достигло 410 483.

В то же время, в Европе зарегистрированы 3 733 965 заразившихся и 213 674 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 29 260, умерли 365 человек.

Третью позицию, как и ранее, по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло 2 971 104, зафиксировано 58 844 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 70 757, умерших - на 1 088.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 5 203 206. Далее следуют Бразилия - 3 224 876, Индия - 2 526 192, Россия - 917 884, ЮАР - 579 140, Перу - 507 996, Мексика - 505 751, Колумбия - 433 805, Чили - 382 111 и Иран - 338 825.

Напомним, украинцев призвали готовиться ко второй волне коронавируса.