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В Днипре полиция задержала на взятке ректора университета и его помощника. Злоумышленники требовали 150  тысяч гривен неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Они задержаны после получения на указанный счет первой части взятки – 25 тысяч гривен.

Ректора и его помощника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях и избрании меры пресечения.
ForUm

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