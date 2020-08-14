В Днипре полиция задержала на взятке ректора университета и его помощника. Злоумышленники требовали 150 тысяч гривен неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба Нацполиции.
Они задержаны после получения на указанный счет первой части взятки – 25 тысяч гривен.
Ректора и его помощника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях и избрании меры пресечения.
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