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Укрзализныця с 19 августа возобновит курсирование поезда №71/72 Киев-Запорожье во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе компании, поезд отправится из Запорожья 19 августа, из Киева – 20 августа и будет курсировать через день.

Билеты скоро можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
ForUm

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