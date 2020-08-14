Укрзализныця с 19 августа возобновит курсирование поезда №71/72 Киев-Запорожье во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе компании, поезд отправится из Запорожья 19 августа, из Киева – 20 августа и будет курсировать через день.

Билеты скоро можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.