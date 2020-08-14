Житомирские пограничники совместно с полицией задержали в Зоне отчуждения двух граждан Германии.

Как сообщает Государственная пограничная служба, иностранцы, предварительно договорившись между собой, прибыли в Украину в установленном порядке через один из авиационных пунктов пропуска.

Далее 21-летние молодые люди надеялись экстремально отдохнуть в зоне отчуждения и незаконно проникли на запрещенную территорию в обход контрольных постов.

Однако по дороге их «встретили» пограничники Житомирского отряда и Нацполиция, которые круглосуточно патрулируют с целью недопущения незаконного проникновения лиц в зону отчуждения.

Сейчас в отношении двух граждан Германии за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению, составлены админпротоколы. Согласно действующему законодательству нарушителей ожидает наказание в виде штрафа.