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В Украине изменили деление на карантинные зоны, включив в «красную» некоторые районы и города во Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской и Одесской областях.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга по результатам заседания Комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций по установлению уровней эпидемической безопасности распространение СOVID-19, передает Укринформ.

«Красный уровень у нас установлен в Ивано-Франковской области - Городенковский и Косовский районы. Также красный уровень установлен в городе Самбор Львовской области, в городе Беляевка Одесской области, в Ривненской области - города в Костопольском и Ривненском районах. Также красный уровень установлен в Кицманском районе Черновицкой области», - сказал Степанов.

Он добавил, что в перечень регионов по состоянию на 12 августа с широким распространением СOVID-19 входит город Киев, Волынская область, Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Львовская область, Одесская область, Ривненская область, Тернопольская область, Харьковская область, Черновицкая область.

По его информации, столица Украины, которая ранее была в «зеленой» зоне, перешла в «желтую».

В среду, 12 августа, Кабинет Министров внес изменения в постановление № 641, которое регулирует правила адаптивного карантина, предусмотрев новые критерии распределения административно-территориальных единиц по зонам эпидемической опасности: заполненность коек; уровень тестирования, уровень заболеваемости в административно-территориальных единицах.

В частности, для определения уровня угрозы COVID-19 будут использовать не четыре, а три показателя: заполненность коек - в течение 5 дней подряд занятость коек не должна превышать 50%; уровень тестирования - в течение последних 7 дней количество тестов методом ПЦР и ИФА должно составлять не менее 24 на 100 тысяч; уровень заболеваемости - в течение 14 дней базовый уровень заболеваемости не должен превышать 40 на 100 тысяч населения.
ForUm

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