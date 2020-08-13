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У 83,2% украинцев никто из родных, друзей и знакомых не болел коронавирусом, свидетельствуют данные опроса Центра «Социс» и Центра Разумкова.

13,7% опрошенных имеют друзей и родственников, переболевших COVID-19.

30,3% украинцев крайне обеспокоены ситуацией с пандемией COVID-19 и 35,9% утверждают, что их скорее волнует эта тема, чем нет.

38,9% опрошенных считают коронавирус опасной болезнью, но такой, с которой медицина вскоре справится.

38,5% считают, что опасность заболевания слишком преувеличена.

18,3% считают, что COVID-19 может иметь катастрофические последствия для человечества.
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