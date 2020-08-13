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Бывший предстоятель Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарет попросил президента США Дональда Трампа о поддержке «в борьбе за свободу совести и религий, права верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата принадлежать к той Церкви, которую они сами определили».

Текст письма опубликован на сайте УПЦ КП 12 августа.

«США - стратегический партнер Украины. Ваша большая страна со времени своего основания гордится твердостью свобод граждан и свободой религий, всегда стояла на защите их во всем мире, поддерживала демократическое развитие нашего государства», - объяснил обращение Филарет.

Он заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей 2019 предоставил украинской церкви томос не настоящей автокефалии, а вручил документ зависимости от себя и сегодня он настаивает на ликвидации Киевского Патриархата. «Но значительная часть православных верующих Украины твердо решила и в дальнейшем оставаться в УПЦ Киевского Патриархата», - заявил Филарет.

«Прошу Вашей поддержки в борьбе за свободу совести и религий, права верующих Украинской православной церкви Киевского Патриархата принадлежать к той церкви, которую они сами определили», - призвал он.

Напомним, экс-глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет (Денисенко) собирается требовать от Константинопольского Патриархата новый томос. 
ForUm

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