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Экс-глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет (Денисенко) собирается требовать от Константинопольского Патриархата новый Томос. 

Фото: Экс-глава УПЦ КП Филарет / YouTube

Об этом он рассказал в интервью изданию «Апостроф», опубликованном 29 июня. 

«Мы требовали, требуем и будем требовать до конца такой Томос, который имеют другие Церкви. Мы будем твердо стоять на позиции Патриархата. Если Вселенский Патриарх даст новый Томос Патриархату, то это будет означать, что мы действительно стали автокефальной, независимой Церковью», - заявил он.

При этом Филарет отметил, что Константинопольский Патриарх должен дать Украине такой Томос, какой он дал Польской, Румынской, Болгарской, Сербской Церквям. 

«Вот такой нам нужен Томос. И мы надеялись, что таким он и будет», - сказал экс-глава УПЦ КП.

Филарет подчеркнул, что не хочет быть зависимым от Константинопольского Патриарха, поэтому УПЦ КП и вышла из состава ПЦУ. При этом Украина, по его словам, могла получить Томос об автокефалии, не попадая в зависимость от Константинополя.

«Можно было получить Томос и вне зависимости от Константинопольского Патриархата. И мы на такой Томос и рассчитывали. Но для того, чтобы был Томос полностью независимым от другой Церкви, надо было предоставить его не Митрополии, а Патриархату. Почему так? Потому что патриархат не может быть в составе другого Патриархата, а Митрополия - может быть», - заявил Филарет.
ForUm

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