На Донбассе военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил погиб во время выполнения боевого задания из-за неосторожного обращения с оружием.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки «Север».

«С прискорбием сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью, скончался военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил», - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины смерти выясняются представителями Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.