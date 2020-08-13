также в разделеПроисшествия
В Беларуси задержали еще одного украинца
На Донбассе подорвались двое военных, один погиб 19
Во Львове от коронавируса умер водитель «скорой» 14
На Донбассе погиб разведчик 30
ООС: Боевики за сутки совершили 4 провокации 11
В Украине за сутки – 1592 случая коронавируса 17
На Одесчине подтвердили случай сибирской язвы 19
В Минске задержаны два украинских волонтера 29
С начала августа в Украине утонули уже 77 человек 11
Во время протестов в Беларуси задержали 9 украинцев 34
«Тишины» на Донбассе нет: Боевики совершили 3 обстрела 16
В Украине – 1433 новых случаев COVID-19 87
На Николаевщине парень угнал грузовик с 30 бочками меда и едва не разбился 19
В Украине – 1158 новых случаев COVID-19 89
ООС: Боевики совершили провокацию у Красногоровки 77
МВД Беларуси: Протестующий сам себя подорвал на митинге 93
Под посольством Беларуси в Киеве задержали людей 35
Пропавшую на Киевщине 12-летнюю девочку нашли убитой 66

Сегодня утром в «Единый центр 102» полиции Херсонской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими вблизи Скадовска.

В результате столкновения двух автомобилей погиб пассажир одного из транспортных средств и двое его малолетних детей, сообщила пресс-служба облполиции.

По словам заместителя начальника областного полиции Николая Вербицкого, дорожно-транспортное происшествие произошло в 6 км от Скадовска. Предварительно установлено, что 45-летняя жительница Херсона, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым микроавтобусом «ДАФ». В результате ДТП от полученных травм погибли 49-летний муж водительницы и двое их сыновей в возрасте 11 и 14 лет. Сейчас на месте работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2952 грн.
17
Теги