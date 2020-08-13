Сегодня утром в «Единый центр 102» полиции Херсонской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими вблизи Скадовска.

В результате столкновения двух автомобилей погиб пассажир одного из транспортных средств и двое его малолетних детей, сообщила пресс-служба облполиции.

По словам заместителя начальника областного полиции Николая Вербицкого, дорожно-транспортное происшествие произошло в 6 км от Скадовска. Предварительно установлено, что 45-летняя жительница Херсона, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым микроавтобусом «ДАФ». В результате ДТП от полученных травм погибли 49-летний муж водительницы и двое их сыновей в возрасте 11 и 14 лет. Сейчас на месте работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.