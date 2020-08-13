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Государственный Приватбанк (Киев) 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

«В действиях судьи Печерского районного суда Киева Вовка усматриваются признаки уголовных преступлений, а именно: злоупотребление властью и вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда», – говорится в сообщении.

В заявлении в НАБУ банк, в частности, подчеркнул, что судья Вовк принял к рассмотрению заявления истцов в нарушение требований законодательства и злоупотребляя служебным положением.

Напомним, Приватбанк 10 августа обратился в Печерский районный суд Киева с заявлением об отстранении судьи Вовка от рассмотрения дела №757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала финучреждения.

Согласно сообщению пресс-службы, заявление банка об отстранении Вовка должно быть рассмотрено другим судьей Печерского районного суда Киева до следующего заседания по делу, назначенного на 14 августа.
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