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Еще у 133 жителей Киева обнаружили коронавирус, два человека умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.

«За весь период коронавирус унес жизни 149 киевлян. На сегодня в столице уже 10 002 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет и 5 девочек от 1 до 14 лет.

53 мужчины в возрасте от 21 до 75 лет и двое мальчиков - 3 и 14 лет.

Заболели в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 38, в Соломенском – 19, в Деснянском - 16 случаев», - отметил мэр.

По состоянию на утро 13 августа в Украине зарегистрировано 86140 случаев COVID-19, за минувшие сутки – 1592. 
ForUm

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