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Во Львове от коронавируса умер водитель экстренной помощи Марьян Сидор, сообщил областной Центр Экстренной Медицинской помощи и медицины катастроф.

«В семье ЛОЦЭМД МК невосполнимая потеря – от COVID-19 умер наш коллега Сидор Марьян Антонович, который30 лет своей жизни отдал служению людям. Работал водителем экстренной помощи на ПС-5 Львова. Благодаря его труду были спасены многие человеческие жизни», - отмечается в сообщении.

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в региональный фтизиопульмонологический центр, где, несмотря на усилия врачей, он умер.

 
ForUm

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