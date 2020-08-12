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Президент Владимир Зеленский подписал указ № 318/2020 «О праздновании 29-й годовщины независимости Украины». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, Кабинет Министров должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни COVID-19.

В частности, 23 августа 2020 года, в День Государственного флага Украины, в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.

В День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве, других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.

Кроме того, в День Независимости будет проведена церемония возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС/АТО.

Согласно указу, предусмотрены тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие меры по донесению гражданам информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, опыте национального государства.

Также правительство должно организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных отличий лицам, внесшим значительный вклад в обретение независимости Украины, защиту ее суверенитета и территориальной целостности.

Кабмин должен поддержать инициативы общественности, направленные на укрепление национального единства, развитие государства, популяризацию национальных традиций и государственных символов Украины, утверждения положительного имиджа нашего государства в мире.

Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины.
ForUm

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