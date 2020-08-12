Российские власти обратились во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для возможной преквалификации разработанной в стране вакцины от COVID-19, но в организации ждут дополнительных данных по этой разработке и гарантий безопасности нового препарата, заявили в представительстве ВОЗ в РФ.

«Преквалификация ВОЗ любой вакцины включает скрупулезное рассмотрение и оценку всех необходимых данных по безопасности и эффективности, полученных в ходе клинических испытании», - говорится в комментарии технических экспертов ВОЗ, передает Интерфакс.

При этом эксперты ВОЗ подчеркнули, что ускоренная разработка вакцины должна осуществляться в соответствии с установленными процедурами для каждого этапа создания препарата, «чтобы гарантировать, что любая вакцина, которая, в конечном счете, начинает производиться, безопасна и эффективна».

«ВОЗ ожидает получение деталей и всех сопутствующих данных, связанных с разработкой этой вакцины», - заявили в российском представительстве международной организации.

При этом там отметили, что «любая конечная вакцина станет общественным благом мирового масштаба, и ВОЗ призывает предоставить быстрый, справедливый и равный доступ к вакцинам от коронавируса по всему миру в соответствии с принципом «никто не должен остаться в стороне». «Солидарность - ключ в этом процессе», - заявили в ВОЗ.

Вместе с тем, в организации отметили, что приветствуют факт регистрации вакцины в медицинском реестре РФ, а также все подвижки в разработке препарата.

Во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что «начиная с января 2020 года, ВОЗ на глобальном уровне направляет и ускоряет процесс разработки вакцины».

«Так как пандемия угрожает жизням людей и экономикам стран, важно продолжить вкладывать средства в разработку лекарственных средств и вакцин, а также ускорение таких разработок, что поспособствует снижению уровня передачи заболевания, сокращению числа заболевших и умерших», - отметили в организации. «Но ускоренная разработка не может и не должна идти в ущерб безопасности», - подчеркивают эксперты ВОЗ.

Как сообщал ForUm, 11 августа Владимир Путин объявил, что в России утверждена первая в мире вакцина против коронавируса. Ее якобы разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в Москве - и уже опробовали на нескольких десятках добровольцев. И хотя научные результаты еще не опубликованы, Путин заявил, что одна из его дочерей уже прошла прививку и чувствует себя хорошо.