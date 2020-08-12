По оперативным данным, по состоянию на 12 августа, на водных объектах Украины с начала месяца погибло 77 человек, из них – 3 детей, сообщает ГосЧС.

Удалось спасти 34 человека, в том числе 4 ребенка.

В частности, только за минувшие сутки на водоемах погибло 10 человек.

К счастью, удалось спасти 6 человек, среди них – 1 ребенок.

Так, 11 августа на реке Днепр в Черкассах на пляже «Митницкий» спасен мальчик 2008 р., который во время купания на надувном матрасе начал тонуть. Работником Черкасской городской коммунальной аварийно-спасательной службы доставили пострадавшего на берег.

А в акватории Азовского моря в пгт Кирилловка Акимовского района Запорожской области вблизи базы отдыха «Запорожец», спасатели отдельного поста АРЗ СП на моторной лодке спасли и доставили на берег двух человек 1995 н. по 1997 г. н. э., которых на надувном матрасе унесло в открытое море на расстояние около 1 км.

Спасатели предостерегают: надувной матрас достаточно сомнительные средство для плавания, тем более на море, где часто поднимается ветер. Нередко это приводит к трагическим последствиям, в частности к утоплению.