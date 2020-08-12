11 августа 2020 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили пяти лицам о подозрении в завладении имуществом государства (природным газом) в лице НАК «Нафтогаз Украины» стоимостью более 729,8 млн грн.

Как сообщили ForUm’ув пресс-службе бюро, это – второй эпизод совершения этими лицами аналогичного преступления в предыдущий период: дело о хищении газа на 1,4 млрд грн слушается в суде с декабря 2019 года. Таким образом общая сумма хищений по двум эпизодам составляет более 2,1 млрд грн.

Среди подозреваемых:

• двое бывших директоров - ООО «Энергия-Новый Роздол» и ООО «Энергия - Новояворовск» (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины);

• бывший технический директор ООО «Энергия-Новый Роздол» (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины);

• бывший финансовый директор двух предприятий - ООО «Энергия-Новый Роздол» и ООО «Энергия - Новояворовск» (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины);

• физическое лицо-организатор схемы, советник директора ООО «Энергия» (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины).

По данным следствия, директора предприятий-владельцев Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) в течение 2016-2017 годов заключили ряд соглашений о закупке у НАК «Нафтогаз Украины» природного газа для производства тепловой энергии населению. Для удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по существенно ниже рыночных ценам.

В результате этих действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Таким образом, по мнению детективов НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером убытков, причиненных НАК «Нафтогаз Украины» в результате реализации коррупционной схемы.

Согласно выводам экспертиз, в 2016-2017 годах участники преступления организовали завладение 151,8 млн куб. м природного газа в пользу ООО «Энергия-Новой Роздол» и ООО «Энергия - Новояворовск». В результате НАК «Нафтогаз Украины» нанесен ущерб в размере 729,8 млн грн.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2018 года.

Напоминаем, в декабря 2019 года прокурор САП направили в суд дело о завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК «Нафтогаз Украины». Сейчас рассмотрение дела находится на стадии предварительного судебного заседания. В рамках расследования на целостные имущественные комплексы «Новороздольская ТЭЦ» и ​​«Новояворовская ТЭЦ» наложен арест.