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12 украинцев, входивших в состав экипажа судна Srakane, вернулись в Украину после того, как оказались фактически в изоляции в Бразилии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

«В начале июня стало известно, что 12 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна Srakane, фактически оказались в изоляции в порту города Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу, Бразилия), почти год не получали заработную плату и не могли вернуться в Украине. Украинские консулы в Сан-Пауло сразу же установили контакты с бразильскими компетентными органами, оперативно организовали посещение судна и обеспечили оказание необходимой медицинской помощи одному из наших соотечественников», - говорится в сообщении.

По данным МИД, в течение июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и уже вернулись в Украину.
ForUm

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