Судно «София», капитан которого, по данным СМИ, скончался в Одессе от COVID-19, 26 июля вышло из украинского порта в Турцию.

«Sophia не находится ни в одном украинском порту», - сообщила Администрация морских портов на своей странице в Facebook.

16 июля 2020 теплоход Sophia, по решению Главного государственного санитарного врача на водном транспорте М. Голубятникова, был пришвартован у причала №4 морского порта Южный на карантинную стоянку. По результатам лабораторных анализов у 10 членов экипажа, в том числе у капитана судна, был обнаружен COVID-19.

По решению санитарно-карантинного отдела, больных госпитализировали в одну из частных больниц Одессы. Членов экипажа, у которых заболевание не обнаружили, было отправлено на самоизоляцию по месту жительства.

Таким образом, 22 июля экипаж судна был полностью заменен. Судно было полностью продезинфицировано силами представителей отдела дезинфектологии лабораторного центра Минздрава Украины на ВТ.

23 июля Sophia был отбуксирован от причала №4 порта Южный и проведен до морского порта Ольвия. В порту Ольвия судно выполнило погрузочно-разгрузочные работы.

26 июля отошло из порта Ольвия в порт Искендерун (Турция).

С тех пор Sophia в территориальные воды Украины не заходил.