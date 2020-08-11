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В Харьковском пограничном отряде сотрудники подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с контрразведчиками УСБ Украины в Харьковской области разоблачили военнослужащего, который в прошлом участвовал в НВФ. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Установлено, что в сентябре 2014 года, военнослужащий добровольно вступил и в феврале 2015 находился в составе НВФ. После прохождения испытательного срока (так называемого курса молодого бойца) был назначен в состав батальона «Оплот», который действовал на территории Донецкой области. Привлекался к службе в нарядах на территории военного городка. При выполнении своих обязанностей получал денежное довольствие.

В январе 2015 года подразделение, в котором проходил службу военнослужащий, передислоцировалось в зону боевых действий. Опасаясь за свою жизнь, он уволился из рядов НВФ и переехал для проживания в Харьков. Впоследствии, во время одной из волн мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды пограничного ведомства.

Данный факт внесен в Едрей по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации). Военнослужащему вручено извещение о подозрении в совершении уголовного преступления. Продолжаются следственные действия.
ForUm

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